Помогите пожалуйста напишите как читается ( с английского на русском , не как пер??водится , а как читается) заранее огромное при огромное спасибочки))

Английский язык

Помогите пожалуйста напишите как читается ( с английского на русском , не как пер??водится , а как читается) заранее огромное при огромное спасибочки))

Автор: Гость