1. Вычислите: А) sin 7п:3 Б) cos (-5п:4) В) tg (-13п:6) Г) ctg 13,5п 2. Решите уравнения: А) sin t=1/2 Б) cos t =-корень из 3:2 3. Упростите выражение: Ctg t • sin(-t) + cos(2п-t)
Математика
1. Вычислите: А) sin 7п:3 Б) cos (-5п:4) В) tg (-13п:6) Г) ctg 13,5п 2. Решите уравнения: А) sin t=1/2 Б) cos t =-корень из 3:2 3. Упростите выражение: Ctg t • sin(-t) + cos(2п-t)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)=син420град=син(360град+40град.)=син40градб)=кос5п/4=кос225град.=кос(180град.+45град.)=кос45град=корень2/2в)=-танг13п/6=-танг390=-танг(360град.+30град.)=-танг30град.=-1/корень3г)=ктнг13,5п=ктнг(12п+п/2)=ктнг(п/2)=0
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