1. Вычислите: А) sin 7п:3 Б) cos (-5п:4) В) tg (-13п:6) Г) ctg 13,5п 2. Решите уравнения: А) sin t=1/2 Б) cos t =-корень из 3:2 3. Упростите выражение: Ctg t • sin(-t) + cos(2п-t)

Математика

1. Вычислите: А) sin 7п:3 Б) cos (-5п:4) В) tg (-13п:6) Г) ctg 13,5п 2. Решите уравнения: А) sin t=1/2 Б) cos t =-корень из 3:2 3. Упростите выражение: Ctg t • sin(-t) + cos(2п-t)

Автор: Гость