озаглавте таблицу и заполните её словами: Циркуль, растут, надеть, (з, с) делать, давать, просьба, служить, тростник, ложка, разжечь, чёрный, брошира, ясный, низкий, трубка, подтянутый, попасть, надрез .над каким видами орфогра...
Русский язык
озаглавте таблицу и заполните её словами: Циркуль, растут, надеть, (з, с) делать, давать, просьба, служить, тростник, ложка, разжечь, чёрный, брошира, ясный, низкий, трубка, подтянутый, попасть, надрез .над каким видами орфограмм вы работали ?добавьте по 2-3 своих примеров в каждую графу
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Гость:
Раздели на 2 столбика записывай слова в один с С а во второй с З вот так
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