Сколько молекул в одном грамме поваренной соли?

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1 Берём Таблицу и смотрим атомные веса натрия и хлора: Na=23; Cl=35 2 склабываем, получаем молярный вес хлорида натрия =58 значит один моль хлорида натрия имеет мол. массу 58 г 3 значит в 1 грамме 1/58 моля 4. Умножаем 1/58 моля на Число Авогадро.. . Получаем ответ