При каких x, y, z может иметь место равенство 4x^2 + 9y^2 + 16z^2 - 4x - 6y - 8z + 3 = 0? (^-квадрат)

Алгебра

При каких x, y, z может иметь место равенство 4x^2 + 9y^2 + 16z^2 - 4x - 6y - 8z + 3 = 0? (^-квадрат)

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