Распредилить по типам химической связи 1) Fe,N2,K2O,O2,HCE,UN3,NaCi,Cali2,CO2. Срочно!
Химия
Распредилить по типам химической связи 1) Fe,N2,K2O,O2,HCE,UN3,NaCi,Cali2,CO2. Срочно!
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Металлическая: Fe, Ковалентная полярная: HCl, UN3, CO2Ковалентная неполярная: N2, O2, Ионная: K2O, NaCl, CaCl2
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