Дан массив В, содержащий 12 элементов целого типа, образуют ли 8 последних элементо?? этого массива возрастающую последовательность? Если нет – вывести индекс элемента, на котором она заканчивается. Очень срочно нужно!

Const n=12; var b:array[1..n] of integer; i,k:integer; begin Randomize; Write('Последовательность: '); for i:=1 to n do begin b[i]:=Random(41)+10; Write(b[i],' ') end; Writeln; k:=5; for i:=6 to n do if b[i]>b[i-1] then k:=i else break; if k=n then Writeln('Последние 8 элементов в возрастающей последовательности') else if k>5 then Writeln('Возрастание элементов идет с номера 5 по ',k) else Writeln('Следующий за пятым элемент не возрастает') end. Пример Последовательность: 44 10 33 40 15 33 45 26 43 45 49 48 Возрастание элементов идет с номера 5 по 7