Дан массив В, содержащий 12 элементов целого типа, образуют ли 8 последних элементо?? этого массива возрастающую последовательность? Если нет – вывести индекс элемента, на котором она заканчивается. Очень срочно нужно!

Информатика

Дан массив В, содержащий 12 элементов целого типа, образуют ли 8 последних элементо?? этого массива возрастающую последовательность? Если нет – вывести индекс элемента, на котором она заканчивается. Очень срочно нужно!

Автор: Гость