Семья решила заняться предпринимательством и с этой целью вспахала имеющуюся у н??е землю, что бы посеять рожь.В данном случае земля является 1)капиталом 2)фактором производства 3)природным ресурсом 4)трудом ?????????????
Обществознание
Семья решила заняться предпринимательством и с этой целью вспахала имеющуюся у н??е землю, что бы посеять рожь.В данном случае земля является 1)капиталом 2)фактором производства 3)природным ресурсом 4)трудом ?????????????
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Гость:
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