Семья решила заняться предпринимательством и с этой целью вспахала имеющуюся у н??е землю, что бы посеять рожь.В данном случае земля является 1)капиталом 2)фактором производства 3)природным ресурсом 4)трудом ?????????????

Обществознание

Семья решила заняться предпринимательством и с этой целью вспахала имеющуюся у н??е землю, что бы посеять рожь.В данном случае земля является 1)капиталом 2)фактором производства 3)природным ресурсом 4)трудом ?????????????

Автор: Гость