При каких значениях переменных имеет смысл выражение х в квадрате минус чет 15 /2x - 6
Алгебра
При каких значениях переменных имеет смысл выражение х в квадрате минус чет 15 /2x - 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеет смысл, если знаменатель не равен 0. 2x-6≠0 2x≠6 x≠3 Значит, что выражение имеет смысл при всех значениях, кроме 3. (-∞;3)∪(3;+∞)
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