При каком значении х выполняется следующее равенство: х/0 = 1 + 7/0? А) 7 Б) 8 В) 15 Г) 1

Математика

При каком значении х выполняется следующее равенство: х/0 = 1 + 7/0? А) 7 Б) 8 В) 15 Г) 1

Автор: Гость