При каком значении х выполняется следующее равенство: х/0 = 1 + 7/0? А) 7 Б) 8 В) 15 Г) 1
Математика
При каком значении х выполняется следующее равенство: х/0 = 1 + 7/0? А) 7 Б) 8 В) 15 Г) 1
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Гость:
На нуль делить нельзя!
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