При падении дождевой капли массой 20 мг сила тяжести совершила работу 0.4 Дж с какой высоты упала капля?

Физика

При падении дождевой капли массой 20 мг сила тяжести совершила работу 0.4 Дж с какой высоты упала капля?

Автор: Гость