При падении дождевой капли массой 20 мг сила тяжести совершила работу 0.4 Дж с какой высоты упала капля?

Физика
При падении дождевой капли массой 20 мг сила тяжести совершила работу 0.4 Дж с какой высоты упала капля?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=mgh  0.4=0.02*10*h =0.2h h=0.4/0.2=2 m
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