При угадавании числа в некотором диапазоне было получено 7 бит информации

Информатика
При угадавании числа в некотором диапазоне было получено 7 бит информации
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