При взаимодействии металла и его карбоната с избытком соляной кислоты образовалась газовая смесь плотностью 0,839 г/дм^3 (н.у.). Определите металл, если он проявляет в соединениях степень окисления +2, а массы металла и его кар...
Химия
При взаимодействии металла и его карбоната с избытком соляной кислоты образовалась газовая смесь плотностью 0,839 г/дм^3 (н.у.). Определите металл, если он проявляет в соединениях степень окисления +2, а массы металла и его карбоната относятся как 1:1,38.
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