Привет всем, ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ ЗА ГОДНЫЙ ОТВЕТ! Нужна ваша помощь Нужно придумать название и девиз, связанным с фильмом (сериалом) команде 9-х классов к соревнованиям "А ну-ка, девушки".

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Привет всем, ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ ЗА ГОДНЫЙ ОТВЕТ! Нужна ваша помощь Нужно придумать название и девиз, связанным с фильмом (сериалом) команде 9-х классов к соревнованиям "А ну-ка, девушки".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы девченки просто класс ,пусть смотрят все только на нас, потдержать попросим вас ,мы девчонки просто класс!!!
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