Привет всем, ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ ЗА ГОДНЫЙ ОТВЕТ! Нужна ваша помощь Нужно придумать название и девиз, связанным с фильмом (сериалом) команде 9-х классов к соревнованиям "А ну-ка, девушки".

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Привет всем, ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ ЗА ГОДНЫЙ ОТВЕТ! Нужна ваша помощь Нужно придумать название и девиз, связанным с фильмом (сериалом) команде 9-х классов к соревнованиям "А ну-ка, девушки".

Автор: Гость