В чому секрет популярності детективного жанру?

Литература
В чому секрет популярності детективного жанру?
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Автор: Гость
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Гость:
Потому что многим людям интересно разгадывать тайны,загадки.....и т д
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