Причины ход и итог освободительной войны в нидерландах.

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Причинами революции стали различия между Нидерландами и Испанией в области религии, традиций, культуры, экономических интересов. Следует подчеркнуть, что еще более нетерпимыми, чем налоговый гнет, было обычное для Испании высокомерное отношение к населению зависимых от нее территорий и проводившаяся религиозная политика, в основе которой лежал фанатичный католицизм. Очень важно показать, что достигнутая в результате героической национально-освободительной борьбы народа государственная независимость и свобода вероисповедания создали условия для успешного развития капиталистического хозяйства. «Зеландия, юго-западная часть Соединенных провинций, расположенная на островах в устье Рейна, Мааса и Шельды, держала теперь в своих руках концы всех водных путей, выходивших из Бельгии. После разрушения испанцами Антверпена его значение перешло к Амстердаму, главному городу Голландии. В то же время голландцы продолжали торговать с Испанией. Даже во время войны они открыто или под чужими именами доставляли в Испанию строительный материал и паруса для кораблей, продавали в страны Южной Европы зерно, вывозя его из прибалтийских стран. Все больше и больше развивалось голландское рыболовство, особенно ловля сельдей, которых продавали в страны Северной Европы. Недаром говорили, что «Амстердам выстроился на хребтах сельдей» . Из Голландии вывозились мясо, масло. Пользуясь своим положе­нием между северными и южными морями, голландцы стали посредниками в европейской торговле, «морскими перевозчиками» . Современник этой эпохи писал о Голландии: «Жители ее, подобно пчелам, высасывали сок со всех стран: Норвегия была их строевым лесом, берега Рейна и Гаронны — их виноградниками, Германия, Испания и Ирландия — их овечьими загонами, Пруссия и Польша — их житницами, Индия и Аравия — их садами» . В одной только провинции Голландии торговый флот насчитывал 10 000 судов с занятыми на них 250 000 человек. Голландские купцы включились в борьбу за колонии. В начале XVII в. они проникли в Африку и занялись работорговлей (черных рабов доставляли в Америку) . Они создали Ост-Индскую компанию для торговли с Индией, Китаем. В середине XVII в. голландец Тасман первым из европейцев исследовал побережье Австралии и Новой Зеландии. Он открыл ряд островов в Тихом и Индийской океанах. Остров Тасмания назван в его честь. В начале XVII в. Голландия наряду с Англией стала ведущей страной в области производства и торговли. Одна за другой росли мануфактуры, а голландские сукна и голландское полотно считались лучшими в Европе, их покупали и в России. В республике установилась свобода вероисповедания. Хотя государственной религией стал протестантизм, католиков не притесняли. Свободой вероисповедания пользовались также и евреи. В XVII в. Голландия стала прибежищем для европейских эмигрантов, вынужденных бежать из своих стран за проявление свободомыслия. В Голландии печатались книги, выражающие самые разные точки зрения, но особенно важно отметить, что в стране стали издаваться газеты — новое для того времени средство общения между людьми. Газеты издавались частными лицами и выходили два-три раза в неделю. Они представляли собой небольшие листки, в которых сообщались новости со всех концов Европы — их присылали специальные корреспонденты. Покупали газеты все — от богатых банкиров до простых лавочников и лодочников. На картинах художников того времени можно увидеть посетителей кабачков, читающих газеты. Печатались и памфлеты, затрагивающие острые вопросы европейской политики, что вызывало протесты со стороны правительств соседних государств.