Причины плазмолиза. Вкратце
Биология
Причины плазмолиза. Вкратце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плазмолиз – сокращение объема вакуоли и отделение протопласта от клеточной стенки при недостатке воды в растении (или в отдельной клетке) . Плазмолиз наступает из-за выхода воды из вакуоли из вакуоли через цитоплазму и клеточную стенку наружу. Плазмолиз может быть вызван искусственно при погружении клетки в гипертонический раствор какой-либо соли или сахара. Деплазмолиз – возвращение клетки в тургесцетное состояние при помещении ее в гипотонический раствор (деплазмолиз происходит за счет поступления воды из окружающей среды в клетку
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