Причины установления римской империи. почему она перешла из респбулики в импери??
История
Причины установления римской империи. почему она перешла из респбулики в импери??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исчез сенат,как таковой,вопросы он основные не решал,установмлась диктатура.
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