Складить речення з словом Земля яке выражает в тых значения планета берег город
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Складить речення з словом Земля яке выражает в тых значения планета берег город
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наша Земля кругла, як куля. Довго плаваючи на кораблі, ми дуже хотіли швидше дістатися до землі
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