Придумай 5 предложений с именами прилагательными

Русский язык
Придумай 5 предложений с именами прилагательными
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня самая красивая мама. Катя живет в большом доме. Петя построил песочный замок. У меня пышное платье. Дима носит солнечные очки.
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