Придумай предложения о сказках с этими славами .чудо,чудеса,чудесный,чудище,чудовище

Гость: Гость:

По морю плыл чудо-юдо кит, напоминавший чудище и пускавший чудесный водный фонтан.Это было зрелище потрясающее, ведь вначале его приняли за настоящее чудовище. Но когда он появился на горизонте- произошло чудо, все увидели доброго кашалота.