Придумай предложения о сказках с этими славами .чудо,чудеса,чудесный,чудище,чудовище
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Придумай предложения о сказках с этими славами .чудо,чудеса,чудесный,чудище,чудовище
Ответ(ы):
Гость:
По морю плыл чудо-юдо кит, напоминавший чудище и пускавший чудесный водный фонтан.Это было зрелище потрясающее, ведь вначале его приняли за настоящее чудовище. Но когда он появился на горизонте- произошло чудо, все увидели доброго кашалота.
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