1 задача На автозаправочной станции первый водитель залил в бак 25 литров бензина второй 40 литров такого же бензина. Сколько заплатил за бензин каждый водитель,если вместе они заплатили 1560 рублей 2 задача На автозаправочной...

Математика

1 задача На автозаправочной станции первый водитель залил в бак 25 литров бензина второй 40 литров такого же бензина. Сколько заплатил за бензин каждый водитель,если вместе они заплатили 1560 рублей 2 задача На автозаправочной станции первый водитель залил в бак 25 литров бензина,второй 40 литров такого же бензина.Первый водитель заплатил на 360 рублей меньше,чем второй.Сколько заплатил за бензин каждый водитель Пиши 1 задача 2 задача помоги плиз

Автор: Гость