1 задача На автозаправочной станции первый водитель залил в бак 25 литров бензина второй 40 литров такого же бензина. Сколько заплатил за бензин каждый водитель,если вместе они заплатили 1560 рублей 2 задача На автозаправочной...

Математика
1 задача На автозаправочной станции первый водитель залил в бак 25 литров бензина второй 40 литров такого же бензина. Сколько заплатил за бензин каждый водитель,если вместе они заплатили 1560 рублей 2 задача На автозаправочной станции первый водитель залил в бак 25 литров бензина,второй 40 литров такого же бензина.Первый водитель заплатил на 360 рублей меньше,чем второй.Сколько заплатил за бензин каждый водитель Пиши 1 задача 2 задача помоги плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)25+40=65 литров 25*1560:65=600 рублей заплатил 1 -ый 40*1560:65=960 руб. заплатил 2-ой
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