Дам 50 баллов! Срочно! Напишите диалог между двумя участниками драматического кружка, которые делятся впечатлениями после своего выступления на школьной сцене и обсуждение выступления зрителями.

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Дам 50 баллов! Срочно! Напишите диалог между двумя участниками драматического кружка, которые делятся впечатлениями после своего выступления на школьной сцене и обсуждение выступления зрителями.
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