Второстепенные члены придложения

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Второстепенные члены придложения
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Гость:
Все члены предложения, кроме подлежащего и сказуемого
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