1) Какая природная зона - тайга или смешанных и широколиственных лесов - наиболее и??менена хозяйственной деятельностью человека ? 2) Чем отличается хозяйственная деятельность жителей тайги от хозяйственной деятельности жителе...

География

1) Какая природная зона - тайга или смешанных и широколиственных лесов - наиболее и??менена хозяйственной деятельностью человека ? 2) Чем отличается хозяйственная деятельность жителей тайги от хозяйственной деятельности жителей в зоне смешанных и широколиственных лесов ?

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