Арифметическая прогрессия задана условием аn=-5,5+4,1n.найдите а12

Алгебра
Арифметическая прогрессия задана условием аn=-5,5+4,1n.найдите а12
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