Придумайте 5 предложений с буквами о,ё после шипящих в корне слова срочно надо!!!

Русский язык
Придумайте 5 предложений с буквами о,ё после шипящих в корне слова срочно надо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друг мне рассказывал историю шепотом, что бы некто не услышал. В коридоре я услышала шорох, у меня был лёгкий шок, это оказалась мышка. У шофера Федора были большие щёки, у него была небольшая щетина
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