Придумайте диктант из 60-50 слов с однородными членами.

Гость: Гость:

Была хорошая погода. Мы с мамой,папой,сестренкой и братом ездили в паход.По дароге в лес мы встретили зайца и лису.Мама хотела сфотографировать зайца,но он убежал. Наконец мы приехали.Папа готовил начлег,мама исеала зверушек,а мы с братом и сестрой ужинали.Наступила ночь и мы все легли спать в полатки.Ночь прошла незаметно.Когда все проснулись мы уехали домой.