Придумайте диктант из 60-50 слов с однородными членами.

Русский язык
Придумайте диктант из 60-50 слов с однородными членами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Была хорошая погода. Мы с мамой,папой,сестренкой и братом ездили в паход.По дароге в лес мы встретили зайца и лису.Мама хотела сфотографировать зайца,но он убежал. Наконец мы приехали.Папа готовил начлег,мама исеала зверушек,а мы с братом и сестрой ужинали.Наступила ночь и мы все легли спать в полатки.Ночь прошла незаметно.Когда все проснулись мы уехали домой.
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