Напишите пожалуйста сочинение с причастиями:Как я провел осенние каникулы 10 предложений

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Мои осенние каникулы были превосходные .За эти дни я так успела много чего сделать. Например, я ездила к бабушке на несколько деньков в деревню, в эту пор там очень красиво, багровые деревья повсюду окружали меня и это так повышало мое настроение. Погода не подвела, как по заказу всю эту недельку светило солнце, и порой появлялись не значимые облачка, но ветер их разгонял, и небо становилось однотонно-голубым снова.. За эти Дни я очень отдохнула и опять настроилась на учебу.