19,6·2,2+(5,25·1,2-4,5·4/5) помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика
19,6·2,2+(5,25·1,2-4,5·4/5) помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5,25*1,2=6,3 2)4,5*4/5=3,6   (4/5 приводим в десятичную=0,8(8/10)) 3)6,3-3,6=2,7 4)19,6*2,2=43,12 5)43,12+2,7=45,82
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какой год образования единого государства в египте?
Ответить
Окружающий мир
Какие острова получили свое название от латинского слова «собака»?
Ответить
Другие предметы
Качество звучания и восприятия музыкального произведения исполняемого оркестро?? зависит не только от архитектуры концертного зала драпировок и мат...
Ответить
Литература
Характеристика Гринева из повести "Капитанская дочка"
Ответить
Алгебра
В треугольника ABC проведена бисектриса AL.Угол ALC равен 112 градусов угол ABC равен 106 градусов .Найдите угол АCB
Ответить