19,6·2,2+(5,25·1,2-4,5·4/5) помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
19,6·2,2+(5,25·1,2-4,5·4/5) помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5,25*1,2=6,3 2)4,5*4/5=3,6 (4/5 приводим в десятичную=0,8(8/10)) 3)6,3-3,6=2,7 4)19,6*2,2=43,12 5)43,12+2,7=45,82
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