Придумать однокоренное слово к слову мучились при этом изменить букву в корне

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Придумать однокоренное слово к слову мучились при этом изменить букву в корне
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мука,(ударение на у).
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