Исходя из степени окисления хрома в соединениях KCrO2, K2Cr2O7 определите, какое их них ??ожет быть восстановителем, какое – окислителем. На основании электронных схем расставьте коэффициенты в уравнении реакции: HBr + H2SO4(ко...

Химия

Исходя из степени окисления хрома в соединениях KCrO2, K2Cr2O7 определите, какое их них ??ожет быть восстановителем, какое – окислителем. На основании электронных схем расставьте коэффициенты в уравнении реакции: HBr + H2SO4(конц.) = Br2 + SO2 + H2O. Укажите, какое вещество является восстановителем, какое окислителем; какое восстанавливается, какое окисляется?

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