Исходя из степени окисления хрома в соединениях KCrO2, K2Cr2O7 определите, какое их них ??ожет быть восстановителем, какое – окислителем. На основании электронных схем расставьте коэффициенты в уравнении реакции: HBr + H2SO4(ко...
Химия
Исходя из степени окисления хрома в соединениях KCrO2, K2Cr2O7 определите, какое их них ??ожет быть восстановителем, какое – окислителем. На основании электронных схем расставьте коэффициенты в уравнении реакции: HBr + H2SO4(конц.) = Br2 + SO2 + H2O. Укажите, какое вещество является восстановителем, какое окислителем; какое восстанавливается, какое окисляется?
Ответ(ы):
Гость:
KCrO2, K2Cr2O7 - сильные окислители, где в 1 случае с.о равна 7, а во втором случае - 6. 2HBr + H2SO4(конц.) = Br2 + SO2 + 2H2O 2Br(-) -2e = Br2(0) восстановитель, окисление S(+6) +2e = S(+4) окислитель, восстановаление
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