Попробуй сочинить от лица фокса мики собачьи стихи
Литература
Попробуй сочинить от лица фокса мики собачьи стихи
Ответ(ы):
Гость:
МОЯ хозяйка Зина больше похожа на фокса, чем на девочку: визжит, прыгает, ловит руками мяч (ртом она не умеет) и грызет сахар, совсем как собачонка. Все думаю — нет ли у нее хвостика? Ходит она всегда в своих девочкиных попонках; а в ванную комнату меня не пускает — уж я бы подсмотрел. Вчера она расхвасталась: видишь, Микки, сколько у меня тетрадок. Арифметика — диктовка — сочинения… А вот ты, цуцик несчастный, ни говорить, ни читать, ни писать не умеешь. Гав! Я умею думать — и это самое главное. Что лучше: думающий фокс или говорящий попугай? Ага! Читать я немножко умею — детские книжки с самыми крупными буквами. Писать… Смейтесь, смейтесь (терпеть не могу, когда люди смеются)! — писать я тоже научился. Правда, пальцы на лапах у меня не загибаются, я ведь не человек и не обезьяна. Но я беру карандаш в рот, наступаю лапой на тетрадку, чтобы она не ерзала, — и пишу. Сначала буквы были похожи на раздавленных дождевых червяков. Но фоксы гораздо прилежнее девочек. Теперь я пишу не хуже Зины. Вот только не умею точить карандашей. Когда мой иступится, я бегу тихонько в кабинет и тащу со стола отточенные людьми огрызочки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1) Почему нельзя закладывать на хранение влажные семена? 2) Почему культурные растения плохо растут на заболоченных почвах? Пожалуйста. Очень н...
Химия
Прокаливая осадок , который образовался при взаимодействии гидроксида натрия и с??льфата меди (II), получают вещество чёрного цвета. При нагревании...