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Упростите выражение: -2(8а+7b)+4(а-2b)
Математика
Упростите выражение: -2(8а+7b)+4(а-2b)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-2(8а+7b)+4(а-2b)=-16a-14b+4a-8b=-12a-22b=-2(6a+11b)
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