Помогите составить доклад на тему: оптимист и пессимист кто ты ?

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Я оптимистка потому что это здорова,жизнь для тебя прекрасна,хоть и есть какие то проблемы тебе не нужно психовать,а нужно быть спокойным и оставаться весёлым!!! Оптимист - это человек, который смотрит на жизнь с позитивной точки зрения и видит больше хорошего. Пессимист - это человек, который в событиях видит больше плохого, видит мир в мрачных тонах. Отличия пессимиста от оптимиста:1.Оптимист отличается от пессимиста жизнелюбием и жизнерадостностью.Оптимистам живется гораздо легче, ведь они во всем стараются видеть только хорошее. Они радуются жизни и пребывают в хорошем настроении, что привлекает к ним других людей. Жизнерадостность бьёт из оптимиста ключом, он любит ею делиться с окружающими людьми.Пессимист отличается от оптимиста тем, что преуменьшает свое внутреннее ощущение счастья. Он думает, что счастье опасно показывать – может произойти что-то плохое. Поэтому, по мнению пессимиста, счастливым быть нельзя. Общение с ними иссушает, как пустынный ветер, изматывает, как зубная боль. Они постоянно на что-то жалуются:«Зарплату из-за кризиса не платят уже третий месяц, другой работы не найти, всех вокруг поувольняли, да и вообще скоро все провалится в тартарары».Два человека — два разных взгляда, два разных подхода к жизни. Одним всегда чего-то не хватает, всегда есть на что посетовать. Другие умеют радоваться, найти светлый момент в любой ситуации. И дело здесь не в том, что имеет человек, а в том, как он оценивает то, что имеет. Разный стиль объяснения причин неудач или успехов.2. Оптимист отличается от пессимиста зарядом энергии и работоспособностью. Люди, верующие в бога были оптимистами, радовались мелочам, а писсимисты, они знали только смерть, никогда не думали о жизни