Придумать: повествовательное невосклецательное предложение с однородными сказу??мыми.

Русский язык
Придумать: повествовательное невосклецательное предложение с однородными сказу??мыми.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик играет в игрушки и радуется.Девочка смотрит в книгу,и читает в слух.Ребята решили посадить деревья,что бы их двор стал зеленее.
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