В каких языках современной Европы сохранились имена, происходящие от имени Хлодв??г? Как они звучат?
История
В каких языках современной Европы сохранились имена, происходящие от имени Хлодв??г? Как они звучат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Людовик, Луи (Франция), Луис (Испания, Англия), Людвик (Чехия)
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