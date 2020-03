Придумать поздравление с Днем Рождения для Тайни. 6 предложений.На английском язы??е.

Гость: Гость:

Let’s celebrate your birthday, honey, And let this day be bright and sunny, I want to wish you greatest thing, Get, what you want – just anything! Amazing life will be your way, Forever, not only today. And let all your troubles disappear, And all your friends be always near! Отметим день рождения твой В день этот солнечный такой, Я наилучшего желаю - Чтоб все, что хочешь, обретая, Чудесной жизни строил путь, Всегда, сегодня, не забудь – Пускай проблемы исчезают, Друзья тебя не оставляют!