Придумать предложения со словами - сохранён, сохранённый, проявлен, проявленный, разрешён, разрешённый, сэкономлен, сэкономленный, испорчен, испорченный, доставлен, доставленный, поправлен, поправленный.

Русский язык
Придумать предложения со словами - сохранён, сохранённый, проявлен, проявленный, разрешён, разрешённый, сэкономлен, сэкономленный, испорчен, испорченный, доставлен, доставленный, поправлен, поправленный.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Файл СОХРАНЁН в диске д СОХРАНЁННЫЙ документ ПРОЯВЛЕН в хороших поступках ПРОЯВЛЕННЫЙ  в действии ссора РАЗРЕШЕНА РАЗРЕШЁННАЯ максимальная масса СЭКОНОМЛЕННЫЙ на деньгах телефон ИСПОРЧЕН ИСПОРЧЕННЫЙ продукт
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