Какое дерево ты хотел бы посадить под окном своего дома?Почему?
Литература
Какое дерево ты хотел бы посадить под окном своего дома?Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берёзку потому-что она белая, Вот мой ответ
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