Какие обезьяна входят в семейство гоминид? А) макака Б) горилла В) гиббон Г) бабуин

Биология
Какие обезьяна входят в семейство гоминид? А) макака Б) горилла В) гиббон Г) бабуин
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Автор: Гость
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В).....................
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