Придумать задачу на определение плотности мороженого.
Физика
Придумать задачу на определение плотности мороженого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса мороженого 100г а объём 80мл. Какая плотность мороженого?
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