Пример подвига из произведения литературы 8 класса
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Пример подвига из произведения литературы 8 класса
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НУ например: Илья Муромец- былинный герой , рыцарь и т.д. В интернете поищи его подвиги ...
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