Примусове стягнення з держави що зазнала поразки у війні наділене рогами можна зустріти в компаніївці,тополівці,васюківці,семигорах.пісках
Литература
Примусове стягнення з держави що зазнала поразки у війні наділене рогами можна зустріти в компаніївці,тополівці,васюківці,семигорах.пісках
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Гость:
Семигори, наверное))
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