Примусове стягнення з держави що зазнала поразки у війні наділене рогами можна зустріти в компаніївці,тополівці,васюківці,семигорах.пісках

Литература

Примусове стягнення з держави що зазнала поразки у війні наділене рогами можна зустріти в компаніївці,тополівці,васюківці,семигорах.пісках

Автор: Гость