Скласти вірш за поданими римами. росинки,на гілках,краплинки,на квіточках
Українська література
Скласти вірш за поданими римами. росинки,на гілках,краплинки,на квіточках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В садочку біля річечки, ростуть гарненькі квіточки. На квіточках краплинки, немов малі хмаринки. На гілочках калини, селяться росинки.
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