Скласти вірш за поданими римами. росинки,на гілках,краплинки,на квіточках

Українська література
Скласти вірш за поданими римами. росинки,на гілках,краплинки,на квіточках
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В садочку біля річечки, ростуть гарненькі квіточки. На квіточках краплинки,  немов малі хмаринки. На гілочках калини, селяться росинки.
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