Принадлежить ли точка :A(1;-1) графику функции y=-1/3x-2/3?

Математика
Принадлежить ли точка :A(1;-1) графику функции y=-1/3x-2/3?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка А с координатами х = 1; у = - 1. Подставим вместо х его значение и найдём значение у у = -1/3х - 2/3 у = -1/3 * 1 - 2/3 у = -1/3 - 2/3 у = -3/3 у = -1. Ответ: точка А (1; -1) принадлежит графику функции у = -1/3х - 2/3.
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