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Приведи присерытрёх видов осадков
Окружающий мир
Приведи присерытрёх видов осадков
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осадки: это дождь снег град роса
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