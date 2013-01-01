Найдите длину вектора AB если A-7 ;6 В-1;2
Математика
Найдите длину вектора AB если A-7 ;6 В-1;2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим вектор АВ АВ(3-3;-4+1) АВ(0;-3) АВ=корень из 9 АВ=3 Ответ:Длина АВ=3
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