Приведите примеры предприятий, осуществляющих различные виды предпринимательск??й деятельности
Обществознание
Приведите примеры предприятий, осуществляющих различные виды предпринимательск??й деятельности
Ответ(ы):
Гость:
Торгово-развлекательный центр, ВАЗ.
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