Помогите номера 841 и 842! буду благодарна)
Математика
Помогите номера 841 и 842! буду благодарна)
Ответ(ы):
Гость:
я думаю так что для 841 надо 6:3 ещё добавлю сейчас
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