Помогите номера 841 и 842! буду благодарна)

Математика
Помогите номера 841 и 842! буду благодарна)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
я думаю так что для 841 надо 6:3 ещё добавлю сейчас

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